4 Scandal đạo nhái siêu nhảm nhí từng gây náo loạn cộng đồng mạng!

EXO-L tố cáo BTS đã ăn cắp concept của EXO cách đây 6 năm

Nghi án này đã khiến 2 fandom tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Ngay sau đó, ARMY đã đưa ra bằng chứng về việc bộ trang phục này đã được sử dụng rất nhiều lần từ phim ảnh, âm nhạc đến các màn trình diễn bởi nhiều nghệ sĩ chứ không chỉ mình BTS. Cộng đồng mạng cho rằng nghi án đạo nhái này quá nhảm nhí và không đủ cơ sở thuyết phục.

Chưa kể đến BTS còn bị tố đạo nhái phông chữ, quần áo hàng tài trợ, màu tóc,v.v. Toàn là những tin đồn bị dư luận đánh giá là quá trẻ con và nhảm nhí.

TWICE "ăn cắp" concept của SNSD

Truớc khi trở thành bản hit của năm, "Cheer Up" của TWICEđã dính nghi án vay mượn ý tưởng từ "Oh" củaSNSD. Không khó để nhận ra sự giống nhau này. Cả hai nhóm đều sở hữu đội hình 9 người, sử dụng trang phục là quần short ngắn và áo bóng chày. TWICE cũng hóa thân thành một đội cổ vũ với hàng loạt hình ảnh tinh nghịch ở hậu trường giống với MV "Oh". Sự tương đồng này khiến TWICE nhận nhiều gạch đá vì nghi án cố tình sao chép SNSD, hay đi theo con đường cũ của girlgroup nhà SM.

SNSD và TWICE đều sử dụng áo bóng chày và concept hoạt náo viên