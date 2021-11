4 quy tắc nấu ăn cần biết, bạn đừng bỏ qua nếu chỉ đọc title bài

Giữ thịt sống, thịt gia cầm, hải sản và trứng tách biệt với tất cả các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

3. Nấu chín ở nhiệt độ thích hợp

Thực phẩm được nấu chín an toàn khi nhiệt độ đủ cao để tiêu diệt vi trùng có thể gây bệnh cho bạn. Nếu có điều kiện, tốt nhất là sử dụng nhiệt kế thực phẩm để biết thực phẩm đã được nấu chín an toàn hay chưa. Bạn khó có thể biết thực phẩm đã được nấu chín an toàn hay chưa bằng cách kiểm tra màu sắc và kết cấu của nó.

4. Làm lạnh

Làm lạnh thực phẩm ngay lập tức giúp hạn chế nguy cơ xâm lấn của vi khuẩn.