4 phụ nữ ở Hà Nội đi thể dục, gặp công an bỏ chạy, bị phạt 8 triệu

Theo đó, qua tuần tra, lực lượng công an, dân phòng phát hiện nhóm 4 phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo. Tổ công tác Công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu nhóm người này về trụ sở công an phường làm việc.

Người dân đi tập thể dục vào sáng nay Khi viết bản tường trình, cả 4 người đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vẻ vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch. Trong đó, có trường hợp rất đáng lên án, nói là dắt chó đi dạo vì nhu cầu cấp thiết. Sau khi được tuyên truyền, cả 4 người là Đ.T.M.H. (sinh năm 1985, quận Hai Bà Trưng), D.Q.M. (sinh năm 1990, quận Hai Bà Trưng), N.H. (sinh năm 1974, quận Hoàng Mai), T.T.H. (sinh năm 1975, quận Hoàng Mai) đều thừa nhận vi phạm và ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng/người. Phạt 8 triệu đồng đối với 4 người phụ nữ đi thể dục, gặp công an đã bỏ chạy Qua vụ việc trên, Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định việc tạm dừng việc tập thể dục ngoài trời, tập trung đông người chờ chỉ đạo mới của TP. Trước đó, báo VietNamNet đã có bài phản ánh về tình trạng người dân bất chấp lệnh cấm tụ tập, tập thể dục, thể thao của UBND TP Hà Nội tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.