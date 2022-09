4 nhóm thuốc kê đơn rất nguy hiểm nếu dùng không đúng

Một số thuốc kê đơn sẽ rất nguy hiểm nếu dùng sai mục đích

Ngoài việc được kê đơn để giảm đau, nhóm thuốc này cũng bao gồm các loại thuốc như methadone. Methadone thường được sử dụng trong điều trị hỗ trợ đối với chứng nghiện các chất dạng thuốc phiện. Mặc dù an toàn hơn opioid nhưng vẫn có thể xảy ra quá liều.



Nhóm benzodiazepines



Benzodiazepines là một nhóm thuốc an thần được kê toa cho nhiều loại bệnh - đặc biệt là lo lắng và mất ngủ.



Thuốc benzodiazepine phổ biến bao gồm alprazolam, chlordiazepoxide, diazepam, lorazepam, clonazepam, oxazepam…



Một lý do khiến những loại thuốc này trở nên nguy hiểm là có thể bị lệ thuộc khi sử dụng trong thời gian dài. Khi sự dung nạp tăng lên, bạn có thể dùng nhiều hơn mức quy định. Điều này có thể dẫn đến quá liều, tăng nguy cơ ngộ độc thuốc.



Kết hợp benzodiazepine với opioid có thể làm tăng nguy cơ quá liều (và tử vong) nhiều hơn. Một nghiên cứu cho thấy những người được kê đơn cả hai loại thuốc có nguy cơ tử vong do dùng quá liều cao gấp mười lần so với những người chỉ kê đơn opioid.



Ngoài ra, có thể xảy ra hội chứng cai sau khi ngừng sử dụng thuốc benzodiazepine. Hội chứng này có thể dẫn đến các triệu chứng như kích động, sốt, thở nhanh, tiết nhiều nước mắt và mê sảng quá khích…



Nhóm thuốc kích thích



Các loại thuốc kích thích như methylphenidate, amphetamine và dextroamphetamine… có thể làm tăng sự tỉnh táo, chú ý, năng lượng, huyết áp, nhịp tim và nhịp thở.



Khi được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, thuốc kích thích theo toa có thể điều trị một cách an toàn và hiệu quả các chứng rối loạn như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và chứng ngủ rũ (một tình trạng liên quan đến giấc ngủ).



Thuốc kích thích kê đơn thường được dùng ở dạng thuốc viên, nhưng chúng cũng có thể được hút, hít hoặc tiêm bởi những người lạm dụng chúng.



Các thuốc này cũng thường được "chuyển hướng" hoặc bán bất hợp pháp cho những người mà chúng không được kê đơn; được sử dụng với số lượng lớn hơn quy định để mua vui hoặc để tăng cường sự tỉnh táo.



Từ năm 2000 đến năm 2014, các trung tâm chất độc của Hoa Kỳ đã báo cáo 156.365 trường hợp tiếp xúc với thuốc kích thích ADHD, với 76% xảy ra ở trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Trẻ em từ 13 đến 19 tuổi có nhiều khả năng tiếp xúc với thuốc này một cách cố ý, hoặc do lạm dụng, hoặc nghi ngờ tự tử.



Tuy còn nhỏ, nhưng mối liên quan giữa việc sử dụng chất kích thích và cái chết đột ngột không rõ nguyên nhân hiếm gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng đã được tìm thấy.