4 nguyên tắc phát triển chiều cao cha mẹ nên biết

4. Bổ sung vitamin D, canxi,...

Việc sử dụng thuốc nói chung hay uống vitamin D, canxi, ... nói riêng không nên tự dùng hay tự làm bác sĩ cũng như tin "bác sĩ google"… Mọi người nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế chuyên khoa sâu để bác sĩ thăm khám. Dựa trên tình trạng của từng trẻ, bác sĩ sẽ cho bé bổ sung như thế nào và bao lâu…

