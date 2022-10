4 người trên xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo

Công an TP Dĩ An chiều nay (30/10) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong.