4 người ở Bắc Giang thương vong sau cú va chạm giao thông

Rạng sáng 10/9, một vụ tai nạn xảy ra tại đường liên xã thuộc địa bàn xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) khiến 4 người thương vong.

Lúc này, xe bán tải BKS 98C... do Đ.V.Đ. (SN 1991), ở xã Xuân Hương (Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển đến khu vực thôn Am thì ảy ra va chạm với xe máy do ông N.Đ.Đ (SN 1973) điều khiển chở theo bà L.T.V. (SN 1971) và môtô do ông Đ.D.N. (SN 1970) chở phía sau là bà N.T.T. (SN 1960).