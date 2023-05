4 người đẹp thảm đỏ của Cbiz: Angelababy, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Nghê Ni

Hôm nay vòng 9 V-League sẽ tiếp tục với ba trận Bình Định vs Nam Định, CAHN vs SLNA, Hải Phòng vs Khánh Hòa. Tại World Cup U20, lượt cuối bảng A và B sẽ xác định nốt các đội vào vòng tiếp theo.