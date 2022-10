4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

Như VOV đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã cứu được 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Sau đó thi thể 32 nạn nhân được tìm thấy. Vụ cháy khiến 17 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ quán karaoke An Phú) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện ở tầng 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định; cũng như xem xét việc cấp phép hoạt động quán karaoke, phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy tại quán có đúng quy định hay không./.