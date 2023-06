4 ngày vây bắt những kẻ gây ra vụ tấn công man rợ vào trụ sở xã ở Đắk Lắk

Ông Y Luyện Niê Kđăm - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, sáng sớm 11/6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến 4 cán bộ công an xã; 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương.

Bộ trưởng Công an ngay sau đó quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ngày 12/6 ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ trụ sở xã ở huyện Cư Kuin bị tấn công.

Trong số 6 liệt sĩ hy sinh có 4 liệt sĩ là công an gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.