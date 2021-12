4 ngày cứu hộ 7 cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ 5 tỉnh

Your browser does not support the audio element.

Các cá thể được cứu hộ gồm: 3 cá thể rùa đầu to do cơ quan Cảnh sát điều tra TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) bàn giao; một cá thể tê tê Java chuyển giao từ Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái thuộc vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum); một cá thể tê tê Java do Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) tịch thu từ một vụ buôn bán trái phép trên địa bàn; một cá thể khỉ do người dân tự nguyện giao nộp tại thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) và một cá thể trăn đất do người dân bàn giao thông qua Hạt Kiểm lâm thành phố Tam Điệp (Ninh Bình).

Một trong 3 cá thể rùa đầu to được cứu hộ kịp thời do cơ quan CSĐT TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bàn giao.

Trong số 7 cá thể trên có một cá thể tê tê thể trạng yếu, lưỡi bị thương và vùng bụng bị rách. Cá thể này đã được các bác sĩ thú y tiến hành gây mê và xử lý vết thương. Các cá thể còn lại đều có sức khỏe ổn định.