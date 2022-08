4 mục tiêu chiến lược vắc xin Covid-19 của WHO

Tháng 7/2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành phiên bản cập nhật về Chiến lược vắc xin phòng Covid-19. Phiên bản mới được thiết kế trong bối cảnh có những thay đổi về dịch tễ học, cùng với tiến bộ trong phát triển vắc xin phòng Covid-19.



WHO nhận định, thế giới đã đạt được 3 trong số 4 mục tiêu chiến lược đặt ra trong năm 2021. Cụ thể là: Giảm tử vong, bệnh nặng và gánh nặng bệnh tật; Giảm thiểu tác động của đại dịch lên hệ thống y tế; Tái thiết lập hoạt động kinh tế xã hội bình thường trở lại.



Những mục tiêu này đạt được, phần lớn do tác động tích cực của tiêm vắc xin phòng Covid-19 cùng với biện pháp y tế công cộng và xã hội. Ở một mức độ nào đó, còn là tác động của miễn dịch tự nhiên.





Tuy nhiên, mục tiêu chiến lược thứ 4 chưa đạt là vắc xin chưa thật sự làm giảm lây lan dịch. Ngoài việc chưa đạt độ bao phủ trong cộng đồng, tác dụng của vắc xin và đặc tính biến thể của virus được cho là những nguyên nhân chính.



Các vắc xin phòng Covid-19 hiện tại cho thấy khả năng bảo vệ cơ thể còn khiêm tốn trong một thời gian giới hạn. Các biến thể phụ của SARS-CoV-2 có khả năng lây lan dịch cao hơn, một phần do sự né tránh miễn dịch.



Theo WHO, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trên toàn cầu, vẫn còn nhiều người dân thuộc nhóm nguy cơ cao nhất chưa được tiêm phòng vắc xin và dẫn đến tử vong. Ước tính, vắc xin có thể ngăn chặn được khoảng 600.000 ca tử vong trên toàn cầu nếu tất cả quốc gia đạt tỷ lệ bao phủ tiêm chủng ở mức 40% vào cuối năm 2021.