4 mẹo giữ tâm an giữa bộn bề cuộc sống

Bên cạnh đó, sống chậm lại còn giúp chị em liên hệ lại với những người bạn, người thân mà lâu rồi chưa gặp lại, để trân trọng hơn những mối quan hệ vốn có.

Trải nghiệm mới, niềm vui mới

Chị em hoàn toàn có thể tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống bằng cách tận hưởng những trải nghiệm mới như học cùng con, làm bánh, trồng cây với cả gia đình,... những việc mà trước khi đại dịch xuất hiện chị em luôn không có thời gian để thực hiện.

Ngoài 4 mẹo trên, chị em có thể bổ sung thêm nội tiết tố tự nhiên bằng cách sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Doppelherz Meno

Sản phẩm có thành phần chính là isoflavone - một nội tiết tố thực vật có khả năng chuyển hóa thành estrogen nội sinh giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố. Từ đó, chị em giảm bớt những áp lực, căng thẳng và xinh đẹp, rạng ngời hơn mỗi ngày.

Doppelherz Meno - Giải pháp giúp duy trì nét xuân ở phụ nữ

Doppelherz Meno là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Doppelherz với hơn 100 năm xuất hiện trên thị trường, thuộc Tập đoàn Queisser Pharma (CHLB Đức). Đây cũng là sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh bán chạy tại Đức.





Phân phối chính tại hơn 70 quốc gia trên thế giới, Doppelherz Meno được người dùng tin tưởng sử dụng với hàng loạt các ưu điểm như:- Bổ sung nội tiết tố có nguồn gốc thực vật Isoflavone có tác dụng tương tự estrogen nội sinh. Từ đó, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố trong cơ thể mà lại an toàn.- Hàm lượng Isoflavone được bổ sung giúp hỗ trợ phụ nữ giảm các triệu chứng như: Bốc hỏa, mất ngủ, nám sạm,,...- Dự phòng loãng xương ở phụ nữ do bổ sung Canxi.Dùng cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh;- Uống 1 viên/ngày, uống sau bữa ăn.- Không được nhai.- Thực phẩm này không được sử dụng thay cho bữa ăn chính.- Không phù hợp cho trẻ em và thanh thiếu niên.- Không sử dụng vượt quá liều khuyến cáo.- Do thiếu dữ liệu nghiên cứu, phụ nữ được chẩn đoán có khối u phụ thuộc estrogen không nên sử dụng sản phẩm.- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.Hộp 30 viên nén (3 vỉ x 10 viên).