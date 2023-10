Trang Eat this not that đưa ra 4 mẹo chuẩn bị bữa ăn đơn giản để giảm cân nhanh hơn.

Mẹo chuẩn bị bữa ăn đơn giản để giảm cân nhanh hơn. Đồ họa: Thanh Thanh Chế biến thức ăn giàu chất xơ và protein Chuẩn bị bữa ăn với các công thức kết hợp rau giàu chất xơ cùng thực phẩm giàu protein như các loại đậu hoặc thịt gà nạc. Chất xơ và protein đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát cơn đói. Chất xơ và protein phân hủy chậm trong dạ dày, nghĩa là bạn có thể cảm thấy no lâu hơn. Lên kế hoạch nấu ăn Có kế hoạch cho các bữa ăn là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp bạn chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng. Đồng thời, hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bản thân. Bạn có thể dành thời gian để chọn công thức nấu ăn, mua thực phẩm và nấu ăn. Bên cạnh đó, trước khi đến chợ hay siêu thị, bạn nên lập danh sách các nguyên liệu cần cho bữa ăn. Việc lập kế hoạch giúp kiểm soát việc mua sắm và tập trung vào những lựa chọn thực phẩm lành mạnh.Dự trữ thực phẩm đông lạnh lành mạnh Bạn có thể dự trữ rau, trái cây và các loại thực phẩm protein đóng hộp hoặc đông lạnh khi không có sẵn nguyên liệu tươi. Những lựa chọn này vừa bổ dưỡng vừa tiện lợi để chuẩn bị bữa ăn nhanh chóng, lành mạnh. Giá trị dinh dưỡng của rau quả đông lạnh không thay đổi nhiều so với rau quả tươi. Chuẩn bị sẵn bữa ănKhi nấu bữa tối, bạn có thể nấu thêm bữa ăn cho buổi sáng hoặc buổi trưa ngày tiếp theo. Phương pháp này tiết kiệm thời gian và giảm sự cám dỗ để lựa chọn món ăn không lành mạnh hơn.