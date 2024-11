4 mẫu xe sedan cũ đáng mua trong tầm giá 200 triệu đồng

Nếu chấp nhận mua các đời xe trên 10 năm tuổi, chỉ với tài chính khoảng 200 triệu đồng, người dùng vẫn có thể lựa chọn cho mình một số mẫu xe sedan còn "chất" và tương xứng với số tiền đã bỏ ra. Dưới đây là một số mẫu xe sedan cũ có giá dưới 200 triệu đồng đáng lựa chọn, dành cho người dùng có tài chính giới hạn. Honda Civic 2007-2008 Honda Civic là mẫu ô tô đầu tiên được hãng xe Nhật Bản lắp ráp và phân phối tại Việt Nam.Trên thị trường xe cũ, dù đã có tuổi đời trên dưới 15 năm nhưng Honda Civic vẫn được nhiều người dùng tìm kiếm. Với tầm giá 180-200 triệu đồng, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Honda Civic 2.0 AT đời 2007-2008, trong khi phiên bản 1.8 MT đời 2007-2008 sẽ có giá bán thấp hơn, dao động từ 150-185 triệu đồng. - Ưu điểm: ít hỏng vặt, khoang lái hiện đại, hộp số tự động 5 cấp. - Nhược điểm: Ồn, điều hòa mát không sâu, tầm quan sát khá hạn chế. Mazda3 2008-2009 Mazda3 là dòng xe sedan được chuộng nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam và được nhiều người săn lùng ở trên thị trường xe cũ. Với đời xe 2008-2009, Mazda3 thuộc thế hệ đầu tiên đang được chào bán giá từ 170-200 triệu đồng. Xe chỉ có duy nhất bản 1.6 AT và là dòng xe nhập khẩu Đài Loan. - Ưu điểm: Lái xe thú vị, ngoại hình đẹp, phù tùng dễ kiếm, tiết kiệm nhiên liệu. - Nhược điểm: Không gian hàng ghế sau chật, cách âm không tốt. Ford Focus 2009-2010 Ford Focus được hãng xe Mỹ giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 8/2009 với 2 biến thể sedan và hatchback đi kèm tùy chọn động cơ 1.8L và 2.0L máy xăng, động cơ diesel 2.0L chỉ dành riêng cho bản hatchback. Mẫu xe này từng là đối thủ của Honda Civic và Toyota Corolla Altis. Hiện tại, trên thị trường xe cũ, Ford Focus sedan đời 2009-2010 được xem là sự lựa chọn mà người dùng có thể cân nhắc. Lựa chọn số sàn, người dùng sẽ chỉ có được các phiên bản Focus 1.8L có giá từ 135-170 triệu đồng, còn số tự động sẽ tập trung ở phiên bản Focus 2.0L với giá 185 triệu đồng. - Ưu điểm: Đầm chắc, cảm giác lái tốt, cốp đựng đồ rộng, tiêu thụ nhiên liệu vừa phải. - Nhược điểm: Ghế sau chật, chỉ có một túi khí, phụ tùng thay thế đắt. Chevrolet Cruze 2010-2011 Nếu muốn lựa chọn một chiếc xe sedan cao hơn một chút và giá dưới 200 triệu đồng, người dùng không nên bỏ qua mẫu Chevrolet Cruze 2010-2011. Đây là đời xe thay thế cho mẫu Daewoo Lacetti. Xe có 2 phiên bản động cơ 1.6L và 1.8L đi kèm số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Trên thị trường xe cũ, Chevrolet Cruze dù đời cao hơn nhưng giá bán lại thấp hơn hoặc tương đương với các đối thủ trước đó 1-2 đời xe. Với bản 1.6 MT, Chevrolet Cruze đang được chào bán ở mức 138-159 triệu đồng, bản 1.8 AT được bán ở mức 198 triệu đồng. - Ưu điểm: Cách âm tốt, ngoại hình mạnh mẽ, xe đời cao. - Nhược điểm: Tốn nhiên liệu, vật liệu nội thất chưa tốt, hay hỏng vặt