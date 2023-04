4 mẫu sandal dành cho người thấp, kiểu nào cũng kéo chân "dài miên man"

Sandal dáng mule là item dễ tính, có thể kết hợp ăn ý với nhiều kiểu outfit, chẳng hạn như set áo thun + quần jeans năng động, combo áo sơ mi + quần âu thanh lịch hay các mẫu váy liền điệu đà. Đầu tư một đôi sandal dáng mule cho tủ đồ, phong cách mùa hè của bạn sẽ thêm mới mẻ, hợp xu hướng.

Sandal màu be

Công dụng của sandal màu be là giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, tạo sự thanh thoát cho vóc dáng. Kiểu sandal này còn rất trang nhã, nữ tính và dễ phối đồ. Sự xuất hiện của sandal màu be sẽ giúp cân bằng outfit, từ đó, trang phục bạn đang diện sẽ trở nên hài hòa và tinh tế hơn. Những đôi sandal màu be, thiết kế đơn giản sẽ luôn chuẩn mốt với thời gian. Vậy nên bạn càng có thêm lý do để bổ sung sandal màu be cho tủ đồ. Chưa hết, sandal màu be không chỉ ghi điểm trang nhã, kiểu giày dép này còn cho hiệu quả hack tuổi.

Theo Phụ nữ Việt Nam