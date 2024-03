4 màu sắc áo sơ mi vừa sang vừa tôn da sáng hơn

Áo sơ mi tông màu hồng pastel đang nhận được sự yêu thích của rất nhiều quý cô sành điệu. Mẫu áo sơ mi này mang đến hiệu quả "hack" tuổi, giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, ngọt ngào. Ngoài ra, áo sơ mi hồng pastel cũng giúp làn da trở nên rạng rỡ và tươi sáng hơn. Áo sơ mi màu hồng pastel kết hợp rất ăn ý với quần jeans hoặc quần âu thanh lịch. Bên cạnh đó, chị em đừng bỏ qua công thức áo sơ mi hồng pastel và chân váy để nhân đôi vẻ nữ tính, bay bổng cho phong cách.

Áo sơ mi màu xanh than

Áo sơ mi màu xanh than không quá "hot" nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Kiểu áo này ghi điểm ở sự trang nhã và sang trọng. Bên cạnh đó, nàng nào cũng có thể mặc đẹp với áo sơ mi xanh than vì item này giúp tôn da "sáng bật tông". Áo sơ mi xanh than không khiến vẻ ngoài "dừ" hơn, trái lại còn ghi điểm hiện đại và "cool ngầu".

Các nàng có thể trẻ hóa phong cách hiệu quả hơn nữa khi kết hợp áo sơ mi màu xanh than với những item như quần jeans xanh, quần âu màu trắng hoặc be hay quần short, chân váy ngắn. Áo sơ mi màu xanh than không chỉ phù hợp để mặc tới công sở mà còn giúp bạn tạo nên các outfit dạo phố thời thượng.