4 mẫu quần vải mát đáng sắm nhất: Diện lên dễ chịu, trẻ ra vài tuổi

Quần kaki

Cứ sang đến mùa hè, quần kaki lại phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu. Mẫu quần này nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt. Nhờ nét năng động và phóng khoáng, quần kaki có thể trở thành "bảo bối" giúp chị em trẻ hóa phong cách.

Phiên bản quần kaki phổ biến nhất là thiết kế mang tông màu be. Mẫu quần này giúp bạn ghi điểm ở sự trang nhã, tinh tế nhưng vẫn "hack" tuổi hiệu quả. Quần kaki màu be kết hợp ăn ý với mọi mẫu áo có sẵn trong tủ đồ để bạn có được vẻ ngoài hài hòa, đẹp mắt. Bên cạnh quần kaki màu be, chị em hãy lưu tâm tới quần kaki túi hộp nếu yêu thích phong cách cá tính, bụi bặm.