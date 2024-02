4 mẫu giày yêu thích của Tăng Thanh Hà và Linh Rin: Tôn dáng tối đa, chuẩn sang xịn mịn

Sandal là kiểu giày dép khó có thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô sành điệu. Tăng Thanh Hà và Linh Rin cũng không bỏ qua mẫu giày này khi hoàn thiện phong cách. Trong khi Linh Rin ưa chuộng sandal dáng mảnh thì Tăng Thanh Hà lại yêu thích sandal quai trong. Các mẫu sandal này đều chuẩn mốt và còn mang đến hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng tối ưu. Sandal là mẫu giày phù hợp với mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố cuối tuần, chị em càng có thêm lý do để đầu tư cho món thời trang này.

Giày màu be

Giày màu be luôn nằm trong danh sách các mẫu giày tôn dáng đáng sắm cho tủ đồ. Mẫu giày này giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, từ đó tôn dáng tối ưu ngay cả khi bạn chọn phiên bản đế bệt. Giày màu be cũng được đánh giá cao ở sự trẻ trung, tinh tế. Vì vậy, muốn phong cách thăng hạng, chị em nên bổ sung giày màu be cho tủ đồ. Linh Rin và Tăng Thanh Hà thường kết hợp giày màu be với các set trang phục tông màu trang nhã để đảm bảo sự tinh tế, hài hòa cho tổng thể outfit.

Theo Trí Thức Trẻ