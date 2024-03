4 mẫu giày được sao Việt diện nhiều nhất vì tôn dáng đỉnh cao

Giày màu be

Giày màu be luôn là lựa chọn yêu thích của các sao nữ nổi tiếng. Mẫu giày này ghi điểm ở sự trang nhã và thanh lịch. Giày màu be cũng khá gần với màu da nên tạo cảm giác chân dài hơn, từ đó vóc dáng thêm cao ráo. Giày dép màu be có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục, đồng thời tạo sự hài hòa, tinh tế cho phong cách. Kiểu giày màu be phủ sóng phong cách sao Việt là giày cao gót mũi nhọn. Ngoài thiết kế giày nữ tính này, chị em còn có thể biến hóa với sandal, dép lê bản to hay giày búp bê màu be trẻ trung, ngọt ngào.

Giày mule