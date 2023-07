4 mẫu áo sơ mi sáng màu mà nàng công sở nên sắm

Thêm một kiểu áo sơ mi sáng màu chị em rất nên sắm, đó là sơ mi màu be. Món thời trang này gây ấn tượng ở sự nhã nhặn, tinh tế. Khi kết hợp áo sơ mi màu be với quần trắng hoặc quần jeans ống đứng, chị em sẽ có được set trang phục sang xịn mịn. Cũng giống như các mẫu áo sơ mi sáng màu khác, sơ mi màu be cho hiệu quả "hack" tuổi tốt. Item này còn là mảnh ghép lý tưởng cho các set đồ layer. Chị em có thể kết hợp sơ mi màu be với váy hai dây, áo hai dây hoặc khoác ngoài áo thun để phong cách thêm mới mẻ, đột phá.

Theo TRÍ THỨC TRẺ