4 mẫu áo mùa hè "lệch pha" với phong cách tuổi 40

Cụ thể, phụ nữ ngoài 40 tuổi nên bỏ qua áo thun in họa tiết hoạt hình vì mẫu áo này không có sự tinh tế, trang nhã. Lựa chọn đáng đầu tư là áo thun trơn màu trung tính như áo trắng, áo màu be hoặc áo thun đen. Muốn có vẻ ngoài bắt mắt hơn, quý cô trên 40 tuổi có thể chọn áo thun in chữ nổi bật mà vẫn thanh lịch, sang xịn mịn.

Áo babydoll

Áo babydoll gây ấn tượng ở nét ngọt ngào và nữ tính. Dẫy vậy, áo babydoll không phải là khoản đầu tư lý tưởng cho tủ đồ của phụ nữ ngoài 40 tuổi. Mẫu áo này dễ mang đến vẻ "sến sẩm" cho phong cách.

Thay vì sắm những mẫu áo "kẹo ngọt", phụ nữ trên 40 tuổi hãy ưu tiên áo blouse mang tông màu pastel hoặc áo blouse trắng. Kiểu áo này ghi điểm ở sự nữ tính, yêu kiều nhưng không kém phần trẻ trung. Khi kết hợp áo blouse với quần jeans, quần âu hoặc chân váy dài, phụ nữ trên 40 tuổi sẽ có được những bộ trang phục thanh lịch, tinh tế, giúp mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh.