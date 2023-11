4 mẫu áo blazer làm nên phong cách mùa đông thanh lịch của sao Việt

Áo blazer màu be cũng thanh lịch và trang nhã như áo blazer đen nhưng trẻ trung, tươi sáng hơn. Muốn trẻ hóa phong cách hiệu quả nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, chị em nên bổ sung áo blazer màu be cho tủ đồ.

Từ phong cách của các mỹ nhân Việt, có thể thấy rằng áo blazer màu be rất phù hợp để diện cùng áo trắng. Công thức áo blazer màu be và áo trắng ghi điểm nữ tính, trang nhã nhưng đầy trẻ trung. Áo blazer màu be thích hợp để diện trong mọi hoàn cảnh, chị em càng có thêm lý do bổ sung mẫu áo này cho tủ đồ.

Áo blazer màu pastel

Các món thời trang màu pastel tiếp tục được ưa chuộng trong mùa đông năm nay và áo blazer cũng không phải là ngoại lệ. Áo blazer màu pastel rất trẻ trung và ngọt ngào. Ngoài ra, mẫu áo này cũng có sự thanh lịch nhờ sắc độ nhẹ nhàng, trang nhã. Vốn dĩ, áo blazer màu pastel đã nổi bật nên chị em chỉ cần kết hợp mẫu áo khoác này với các món thời trang đơn giản là có được vẻ ngoài ấn tượng, đẹp mắt. Để phong cách mùa lạnh thêm trẻ trung, tươi mới, áo blazer màu pastel là món thời trang mà chị em nên đầu tư.

Theo Phụ nữ Việt Nam