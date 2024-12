4 lý do khiến hệ thống lái bánh trước phổ biến thay vì bánh sau

Khi người lái chuyển hướng vô lăng, hệ thống lái của xe sẽ điều khiển bánh trước chuyển hướng. Nhưng ít người biết được lý do tại sao điều này chỉ thực hiện ở bánh trước. Sự tiến bộ về công nghệ trong hệ thống lái đã giúp cho những chiếc ô tô hiện đại có khả năng chuyển hướng cả bốn bánh. Tuy nhiên, bất kể hệ dẫn động nào được lắp trên ô tô, hệ thống lái bánh trước hiện nay vẫn là trang bị tiêu chuẩn và thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp. Hệ thống lái bánh trước là trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe ô tô hiện nay. Ảnh Carbuyer Tại sao lại như vậy, bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 4 lý do hệ thống lái ô tô lại chủ yếu chuyển hướng bánh trước chứ không phải bánh sau. 1. Tránh đánh lái quá đà Hệ thống đánh lái bánh sau có thể giúp cho chiếc xe nhanh nhẹn ở tốc độ thấp nhưng có khả năng không ổn định ở tốc độ cao. Nó có thể giúp xe vào cua gấp hơn nhưng cũng có thể dẫn đến tình trạng đánh lái quá đà, khiến đuôi xe lắc ra ngoài khi vào cua. Hệ thống đánh lái bánh sau có thể dẫn đến tình trạng đánh lái quá đà, khiến đuôi xe lắc ra ngoài khi vào cua. Ảnh: Car Part Trong khi đó, hệ thống lái bánh trước sẽ bảo vệ xe khỏi bị trôi. Bởi vì, khi một chiếc xe có hệ thống dẫn động cầu trước rẽ gấp ở tốc độ cao, bánh sau không di chuyển theo hướng ngược lại. Nói cách khác, nó ngăn mô-men xoắn tạo ra ở lốp sau di chuyển ngược với mô-men xoắn tạo ra ở bánh trước. Nhờ đó, chiếc xe sẽ có được sự ổn định và thoải mái vì xe di chuyển theo cùng một hướng. 2. Giảm thiểu sự hao mòn của lốp xe Trong cùng một điều kiện, bánh xe dùng làm lực đẩy (dẫn động cầu sau RWD) thường sẽ khiến lốp xe bị mòn nhanh hơn so với bánh xe dùng lực kéo (dẫn động cầu trước FWD). Chính vì vậy, nếu thêm hệ thống lái bánh sau, lốp xe sẽ càng mòn nhanh hơn. Nên hệ thống lái bánh trước sẽ giúp cho lốp bị mòn và rách chậm hơn. 3. Phòng ngừa tai nạn Như đã đề cập ở trên, hệ thống đánh lái bánh trước sẽ điều khiển bánh sau theo cùng hướng mà chiếc xe muốn di chuyển. Do đó, đánh lái bánh trước thường được xem là an toàn hơn đối với người lái xe trung bình nhờ khả năng mang lại sự ổn định cho chiếc xe. Hệ thống lái bánh trước giúp cho người điều khiển có được sự an toàn và ổn định hơn. Ảnh: Bravo Motor Trong trường hợp xe sử dụng hệ thống đánh lái bánh sau, người điều khiển có thể sẽ khó kiểm soát chiếc xe hơn, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp hoặc ở tốc độ cao. 4. Thêm không gian bên trong xe Hệ thống lái ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể của ô tô và cách bố trí của xe, bao gồm vị trí của động cơ, hộp số và các bộ phận treo. Hệ thống lái bánh trước thường sẽ giúp khoang hành khách có nhiều không gian cabin hơn nhờ các hệ thống đều được đặt ở khu vực khoang động cơ. Cách bố trí bố trí hệ thống lái bánh trước cũng đơn giản hơn so với hệ thống lái bánh sau. Nhận định Nhìn chung, hệ thống đánh lái bánh trước được coi là hiệu quả hơn cho việc lái xe hàng ngày khi mang lại sự cân bằng tốt giữa khả năng kiểm soát, độ ổn định và dễ sử dụng. Đó là lý do tại sao hệ thống lái này trở thành tiêu chuẩn trong hầu hết các xe chở khách. Để kết hợp những ưu điểm của các hệ thống đánh lái bánh trước và sau, các nhà sản xuất ô tô đã cung thêm thêm loại xe có hệ thống lái 4 bánh. Ảnh: Car Magazine Hệ thống đánh lái bánh sau ít phổ biến hơn vì có thể khó kiểm soát, chúng chỉ xuất hiện ở một số loại xe chuyên dụng như xe nâng, xe tải hạng nặng. Trong khi một số xe thể thao và xe hạng sang, các nhà sản xuất hiện nay đã sử dụng kết hợp cả hệ thống lái bánh trước và sau nhằm nâng tầm khả năng xử lý và độ ổn định cho xe.