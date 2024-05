4 loại thực phẩm nên hạn chế nếu muốn có làn da trắng sáng

Đường tinh luyện dư thừa

Nhà dinh dưỡng Deepsikha Jain bật mí, việc tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện cũng có thể làm tăng lượng insulin và lượng đường trong máu của bạn. Điều này có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da và khiến bạn trông già hơn dù thậm chí độ tuổi của bạn vẫn đang còn rất trẻ.

Đồ chiên

Đồ chiên rán tạo ra các gốc tự do có tác động trực tiếp đến quá trình lão hóa làn da của bạn. Nó có thể gây viêm trong ruột và làm cho làn da của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Thực phẩm nên ăn để có làn da khỏe mạnhNhà dinh dưỡng Deepsikha Jain cho biết, các loại quả có mùi sẽ chứa nhiều vitamin C như trái cây họ cam, quýt là thứ không thể thiếu nếu bạn muốn có làn da mịn màng và tươi sáng. Điều này là do vitamin C giúp sản xuất collagen. Một số ví dụ về trái cây có vitamin C là cam , kiwi, bưởi…

Ngoài ra, quả óc chó có chứa nhiều vitamin E và sẽ giúp da sáng tự nhiên. Để có được làn da khỏe mạnh và trong trẻo, ngoài các thực phẩm trên, bạn cần một chế độ dinh dưỡng bao gồm rau xanh và uống thêm trà xanh (giàu vitamin E và không chứa caffeine). Việc kết hợp hài hòa các thực phẩm này sẽ giúp làn da của bạn luôn trong trạng thái tươi tắn và khỏe mạnh.