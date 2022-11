4 loại thực phẩm hạ đường huyết phù hợp với bệnh tiểu đường

Lý do tại sao khoai nưa phù hợp với bệnh nhân tiểu đường là do đây là một loại thực phẩm ít calo và glucomannan. Ngoài ra, khoai nưa có thể làm chậm quá trình hấp thụ glucose và giảm lượng đường trong máu sau ăn một cách hiệu quả, do đó giảm bớt gánh nặng cho tuyến tụy và khiến quá trình chuyển hóa đường diễn ra theo một chu trình tốt.

Do đó, bột khoai nưa và các sản phẩm của nó là thực phẩm hạ đường huyết lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường.

Kiều mạch

Kiều mạch rất giàu vitamin. Hàm lượng vitamin B2 gấp 2-10 lần bột ngô và gạo. Vitamin PP (nicotinamide) có trong kiểu mạch giúp hạ mỡ máu và cholesterol trong cơ thể con người. Đây còn là một loại thuốc phụ trợ quan trọng để điều trị bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch, đặc biệt đối với bệnh nhân cao tuổi, nó có thể làm giảm tính dễ vỡ và tính thấm của vi mạch và khôi phục tính đàn hồi của chúng.