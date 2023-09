4 loại thịt, cá hỗ trợ đốt mỡ bụng, giảm cân hiệu quả

Trang Eat this not that đưa ra 4 loại thịt, cá giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp đốt mỡ bụng và giảm cân.

Cá hồi là một loại cá béo, giàu axit béo omega-3 tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Thanh Protein, chất xơ và chất béo lành mạnh có thể góp phần giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, cần lưu ý, chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp với tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc mới có thể giảm cân hiệu quả, lành mạnh. Thịt bò nạc Nếu muốn ăn protein để no lâu nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu giảm mỡ bụng, thịt bò nạc là lựa chọn dễ dàng và ngon miệng. Protein giúp bạn no nhanh hơn, và hỗ trợ duy trì cơ bắp. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Đồng thời, protein có tác dụng sinh nhiệt cao, nghĩa là đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa. Ức gà không da 1 miếng ức gà nặng khoảng 85 gram, chỉ chứa 123 calo và 24 gram protein. Lượng này cung cấp đủ protein cho cơ thể giúp tăng cường giảm cân, giảm mỡ và duy trì cơ bắp. Cá hồi Cá hồi rất giàu axit béo omega-3, tốt cho sức khỏe. Bổ sung omega-3 giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể. Bạn có thể nướng cá hồi và ăn cùng bánh mì ngũ cốc nguyên hạt hoặc ăn với rau. Món cá hồi tăng cường chất béo, protein lành mạnh, giúp bạn cảm thấy no và duy trì năng lượng hoạt động. Cá ngừ Cá ngừ có hàm lượng protein cao và chất béo lành mạnh. 1 khẩu phần cá ngừ đóng hộp nặng 85 gram, cung cấp 24 gram protein và 168 calo. Đồng thời, có khoảng 9 gram chất béo, hầu hết là chất béo không bão hòa đa và đơn lành mạnh.