4 loại rau cực bổ khi được nấu chín nhưng không phải ai cũng biết

Ngoài ra, rau chân vịt luộc sẽ làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Đậu non

Loại rau này chủ yếu được thưởng thức như một món ăn phụ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những hạt đậu non này có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn khi được nấu chín.

Đậu non ngon nhất khi được nấu chín. Để món ăn trở nên hấp dẫn, bạn có thể nướng đậu non, cho đậu non vào lò vi sóng, thậm chí là chiên đậu non.