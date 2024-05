4 lần ủng hộ của cha mẹ có thể giúp con “ngẩng cao đầu” suốt cuộc đời, lần thứ 3 rất nhiều phụ huynh bỏ qua

Tôi hiểu rồi! Sau đó, tôi đã nói rõ sự thật với giáo viên và phụ huynh, yêu cầu con tôi xin lỗi phụ huynh kia và rất mạnh mẽ yêu cầu con của phụ huynh kia cũng phải xin lỗi con mình. Sau đó, tôi nhìn thấy nụ cười lại nở trên khuôn mặt đứa trẻ và rất vui vì mình đã làm đúng!".

Khi một đứa trẻ làm điều gì sai, nếu bạn đứng về phía đối diện, điều đó sẽ khiến trẻ có cảm giác bị "phản bội". Nhiều trẻ em không muốn giao tiếp quá nhiều với cha mẹ, thường là vì cha mẹ phớt lờ cảm xúc và sự bất bình của chúng trước đó.

Nếu con thực sự có lỗi thì hãy cùng nhau xin lỗi. Nếu con bị đối xử tệ bạc, bạn không được coi đó là chuyện nhỏ! Đừng thiên vị hay thỏa hiệp, hãy cố gắng đứng lên bảo vệ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho con.

3. Khi trẻ bị so sánh

Nếu bạn hỏi trẻ em ghét điều gì nhất thì "bị so sánh với người khác" chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách. Cụm từ "con nhà người ta" có lẽ là cơn ác mộng với tất cả trẻ em. Dù biết rằng mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng các bậc làm cha làm mẹ vẫn không dằn được lòng mình mà so sánh con mình. Từ cân nặng, chiều cao cho đến điểm số… cái gì cũng có thể trở thành mục tiêu để các bậc phụ huynh đặt lên bàn cân so sánh.

Nhiều cha mẹ "ngây thơ" nghĩ rằng, so sánh là cách để con nhìn lại bản thân đang yếu kém ở đâu mà phấn đấu. Tuy nhiên, một nhà phân tích tâm lý tội phạm nói rằng việc so sánh giữa đứa trẻ này với đứa trẻ khác không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần mà nó còn là bóng ma tâm lý đè nặng lên tâm trí trẻ suốt quãng đời còn lại.

Thật vô lý khi so sánh điểm mạnh của con người ta với điểm yếu của con mình. Là cha mẹ, chúng ta phải để con hiểu rằng: Dù người khác có đánh giá thế nào thì con vẫn là duy nhất trong lòng cha mẹ, và cha mẹ sẽ luôn yêu thương con!