4 kiểu quần ống rộng "chiếm sóng" phong cách của các mỹ nhân Việt

Nổi bật hơn là công thức quần đen kết hợp với các mẫu áo màu sắc, rồi tô điểm thêm các món phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, dây chuyền vàng… Cuối cùng, một đôi giày thời thượng như sneaker trắng, sandal cao gót hay giày mule sẽ giúp người mặc hoàn thiện bộ trang phục chuẩn sành điệu.

Quần ống rộng màu trắng/be





Chị em rất nên bổ sung những mẫu quần ống suông màu trắng hoặc be cho tủ đồ. Ưu điểm của quần màu trắng/be là sự trang nhã, dịu dàng. Bên cạnh đó, nhờ sắc độ tươi sáng, quần ống rộng màu trắng và be sẽ tạo sự trẻ trung cho tổng thể trang phục. Công thức cơ bản, dễ áp dụng nhất là quần màu trắng hoặc be kết hợp với áo sơ mi màu trung tính. Tuy nhiên, các mỹ nhân Việt không chỉ áp dụng một cách phối đồ, họ còn tạo sự mới mẻ, nổi bật cho phong cách khi kết hợp quần màu trắng/be với áo mang tông màu tươi tắn như sơ mi xanh pastel, áo màu vàng nhạt…



Theo Phụ nữ Việt Nam