4 kiểu quần dài cần có trong mùa lạnh

Quần màu be



Nếu hỏi mẫu quần dài nào hot nhất năm 2022, thì câu trả lời thuyết phục chính là quần màu be. Kiểu quần này hợp diện trong bốn mùa, và lý tưởng để chị em sắm về, nhằm hoàn thiện style thu/đông. Ấn tượng đầu tiên về quần màu be là vẻ nhã nhặn. Bạn càng diện kiểu quần này theo cách đơn giản, vẻ ngoài càng dễ ghi điểm tinh tế. Bên cạnh đó, quần màu be còn rất sáng sủa, nên đem đến công dụng hack tuổi.

Ngoài cách mix quần màu be theo cách tối giản, chị em có thể tham khảo combo quần màu be kết hợp với áo màu pastel. Cả hai món thời trang này đều đang là xu hướng, khi kết hợp với nhau thì tạo nên outfit trẻ trung, ngọt ngào và không kém phần thanh lịch.

Quần vải da