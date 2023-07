4 kiểu giày khiến nàng công sở mất điểm phong cách

Giày nơ to bản

Giày nơ to bản rất nổi bật và nữ tính. Tuy nhiên, kiểu giày này lại khá "lạc quẻ" so với môi trường công sở chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nếu lựa chọn và kết hợp đồ không khéo, giày nơ to bản còn khiến set trang phục của bạn trở nên "sến sẩm" hơn.

Nếu vẫn yêu thích thiết kế giày gắn nơ, bạn hãy dành sự ưu tiên cho giày búp bê đính nơ mảnh. Kiểu giày này ghi điểm ở nét ngọt ngào và tươi trẻ. Ngoài ra, giày búp bê gắn nơ mảnh còn có sự tinh tế và trang nhã, nên "ăn nhập" với các set trang phục công sở. Muốn "nhàn" hơn trong khoản phối màu sắc, các nàng nên sắm giày búp bê gắn nơ tông màu đen, trắng hoặc be.

Giày Mary Jane ánh kim