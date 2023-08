4 kiểu chân váy hết thời không nên mua về để mặc mùa thu

Thêm một lý do khiến bạn trông ''dừ'' hơn so với tuổi thật của bản thân chính là việc diện lên mình những chiếc chân váy lòe loẹt màu sắc hoặc có quá nhiều họa tiết to bản. Một mẫu chân váy hoa xinh xắn chỉ nên có khoảng 2 màu sắc mà thôi. Ngoài ra, các gam màu còn cần được phối một cách hài hòa và khéo léo thì mới không gây hiệu quả trái ngược cho giao diện của người mặc.

Theo Phụ nữ Việt Nam