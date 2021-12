4 kiểu blazer sao Hàn diện suốt vì cứ lên đồ là sành điệu 10 điểm

Vào những ngày trời lạnh giá nhưng vẫn thích diện blazer, chị em hãy bổ sung ngay cho tủ đồ một hai chiếc blazer vải dạ. Kiểu blazer này không chỉ đủ ấm, mà còn toát lên sự trang nhã, thanh lịch. Diện blazer vải dạ, chị em có thể lo bị cộng tuổi nhưng rất may, sao Hàn có bí kíp để tránh khỏi tình trạng này. Cụ thể, họ sẽ layer bên trong blazer vải dạ những kiểu áo trẻ trung như là thun trắng, áo len màu mè, sau đó là mix cùng quần jeans xanh/đen, vậy là không lo bị "dừ" đi, chỉ sành điệu trở lên.

Blazer màu be

Những items màu be luôn là khoản đầu tư xứng đáng vì diện lên nhã nhặn, không sợ lỗi mốt; blazer màu be cũng là một trong số đó. Các sao nữ Hàn dành nhiều sự ưu ái cho blazer màu be; và họ có một số chiêu mix đồ để chinh phục item này một cách xuất sắc. Đơn giản nhất, chị em chỉ việc kết hợp blazer màu be với những mẫu áo len, sơ mi màu trung tính. Muốn trông nổi bật và tươi mới hơn, hãy học Seulgi (Red Velvet) kết hợp blazer màu be với áo và quần tông màu xanh, hay như cách mix với quần jeans + boots trắng của Jessica cũng rất thú vị, đáng ghim vào cẩm nang mặc đẹp.