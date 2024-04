4 kiểu bà mẹ này khiến con cái sợ hãi nhất: Dù không nói ra nhưng trẻ luôn cảm thấy bất an, ảnh hưởng tiêu cực cả cuộc đời

2. Những bà mẹ bảo vệ con quá mức

Một số bà mẹ sẽ hạn chế quyền tự do của con cái, không cho phép chúng thử những điều mới, thậm chí còn kiểm soát chặt chẽ bạn bè của con. Kiểu mẹ bao bọc quá mức này sẽ khiến con cảm thấy bị hạn chế, bị đè nén, không thể tự do phát triển cá tính và sở thích của bản thân. Chuyên gia cảnh báo, trẻ được nuôi dạy bởi sự bảo bọc của cha mẹ hay lo lắng có thể nhiễm lại nhận thức của cha mẹ rằng "thế giới không đâu an toàn" và cách duy nhất để thoát khỏi lo âu là tránh né.

Là những người mẹ, chúng ta phải tin vào khả năng của con mình và cho chúng sự tự do và không gian thích hợp. Hãy để trẻ thử những điều mới, tiếp xúc với những người và môi trường khác nhau để có thể rèn luyện khả năng của mình tốt hơn và mở rộng tầm nhìn. Tất nhiên, vào thời điểm thích hợp, người mẹ cũng phải cung cấp cho con những hướng dẫn, giúp đỡ cần thiết để con được lớn lên trong môi trường an toàn.

3. Những bà mẹ phớt lờ nhu cầu tình cảm của con

Một số bà mẹ bận rộn với công việc hoặc công việc khác mà lơ là quan tâm đến tình cảm của con cái. Họ ít giao tiếp với con, không quan tâm đến cảm xúc bên trong, thậm chí còn phớt lờ nhu cầu tình cảm của con. Những bà mẹ thường bỏ bê nhu cầu tình cảm có thể khiến con cảm thấy cô đơn, lạc lõng, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.