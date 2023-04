4 kiểu áo không dành cho người có vòng eo kém thon

Kiểu áo cuối cùng bạn cần tránh xa chính là áo có đai. Các nàng sở hữu vóc dáng mảnh mai có thể diện kiểu áo này cực kỳ sang và xinh. Tuy nhiên, đây lại là item ''dìm dáng'' của những cô nàng eo bánh mì. Lý do là bởi đai càng to thì càng làm chiều ngang của eo to ra. Nếu nhìn từ chính diện, cơ thể của nàng sẽ trông thô kệch và không có điểm nhấn. Vì vậy, những chiếc áo có chun nhỏ trên rốn vẫn là lựa chọn an toàn nhất cho các bạn.

Theo Phụ nữ Việt Nam