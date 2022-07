4 gói thầu với Việt Á 'có vấn đề', Bắc Ninh kiến nghị chuyển công an

Gói thầu mua sắm bổ sung 10.000 kit xét nghiệm sinh phẩm Realtime RT-PCR của Công ty Việt Á (gọi là gói thầu 8-CDC) có biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hàng hóa đề ngày 25/6/2021. Công ty An Việt đã bàn giao 4.569 kit xét nghiệm RT- PCR do Công ty Việt Á sản xuất cho CDC Bắc Ninh. Giá trị gói thầu đã thanh toán 4,7 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, quá trình lập giá của 4 gói thầu nêu trên, CDC tỉnh Bắc Ninh đã căn cứ vào báo giá của các công ty. Tuy nhiên, các công ty báo giá nêu trên lại có quan hệ gia đình, quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, có 2 công ty do một cá nhân làm giám đốc và biết số liệu báo giá cho CDC Bắc Ninh.

Công ty Thành An và Công ty An Việt thay nhau cùng trúng thầu trong các gói thầu về mua sắm kit xét nghiệm RT-PCR do Công ty Việt Á sản xuất. Việc mua bán được thực hiện qua lại giữa công ty của vợ chồng ông Tuân, bà Vân (ông Tuân làm Giám đốc Công ty An Việt, bà Vân làm Giám đốc Công ty Thành An). Các Công ty Optica, Công ty Minh Nhật, Công ty Hà Dương thường xuyên thay nhau báo giá kit xét nghiệm RT-PCR nhưng không trúng thầu, không có ủy quyền bán hàng của Công ty Việt Á.

Tại gói thầu 2-CDC, 4-CDC, Công ty Thành An không mua kit xét nghiệm RT-PCR do Công ty Việt Á sản xuất trực tiếp từ Công ty Việt Á mà mua từ Công ty An Việt. Công ty Thành An cung cấp kit xét nghiệm RT-PCR của hãng Việt Á cho CDC Bắc Ninh, trong khi không có giấy ủy quyền bán hàng của Công ty An Việt. Giá mua của Công ty An Việt cao hơn 1,08 lần giá mà Công ty Thành An bán cho CDC Bắc Ninh.