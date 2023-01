4 giọng ca nữ đình đám tuổi Mão: từ Diva đến quán quân các cuộc thi

Cái tên Mỹ Linh gây tiếng vang với các ca khúc đình đám Chị Tôi, Trên Đỉnh Phù Vân, Hà Nội Đêm Trở Gió, Hương Ngọc Lan, Tóc Ngắn.... Ở thời điểm hoàng kim, cô cho ra mắt nhiều album như Vẫn Mãi Mong Chờ, Made In Vietnam, Chat Với Mozart, Để Tình Yêu Hát ; Tóc Ngắn Acoustic: Một Ngày... đều gặt hái thành tích nổi bật.

Năm 2014, Mỹ Linh được Giải thưởng Âm Nhạc Thế Giới đề cử ở ba hạng mục Nữ Nghệ Sĩ Xuất Sắc, Nghệ Sĩ Trình Diễn Live Xuất Sắc và Nghệ Sĩ Giải Trí Của Năm. Ngoài ra, cô còn là chủ nhân của 4 giải âm nhạc Cống Hiến uy tín.

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Mỹ Linh còn có gia đình hạnh phúc, viên mãn bên ông xã là nhạc sĩ Anh Quân. Vợ chồng cô kết hôn vào năm 1998, khi ấy Anh Quân đã có con gái. Dù không phải mẹ ruột, nhưng Mỹ Linh luôn yêu thương con chồng như con đẻ của mình.

Uyên Linh (sinh năm 1987)

Uyên Linh sinh năm 1987, từng là nữ sinh trường chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM và là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Trước khi thành công tại VietnamIdol 2010, Uyên Linh từng đại diện Học viện Quan hệ Quốc tế dự thi “Giọng hát vàng - Soul of Melody 2008” và giành giải đặc biệt. Ngoài ra Uyên Linh còn đoạt giải đặc biệt cuộc thi Let's Get Loud 2008 với ca khúc Saving All My Love For You.