4 gam màu váy áo thịnh hành của mùa lạnh: Siêu tôn làn da gái châu Á, giúp style nàng bừng sáng

Màu be

Là gam màu mát mẻ và ôn hòa, màu be thường được các cô nàng ulzzang Hàn ứng dụng thường xuyên trong trang phục hàng ngày, đặc biệt là vào mùa lạnh. Nhìn chung, màu be khá nhẹ nhàng và nhã nhặn, chúng hơi nghiêng về tông vàng hoặc nâu nên cũng tạo cảm giác dễ chịu và dịu mắt. Do đó, làn da của người mặc sẽ không bị nhợt nhạt hay bị “dìm”. Chưa kể, nếu biết cách kết hợp màu sắc tinh tế với tông màu này, phong cách của chị em rất dễ thu hút và ghi điểm trong mắt mọi người.

Màu be giúp bạn trông nhã nhặn và thanh lịch hơn.

Màu nâu cam