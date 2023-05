4 gã côn đồ gọi điện đặt thuốc lá điện tử rồi đánh, cướp tài sản của shipper

Khi hai shipper là anh Nguyễn Minh N. (SN 2004) và Đặng Minh H. (SN 2007) cùng trú tại phường Phú Hậu (TP Huế) xuất hiện, nhóm Tuấn xông đến dùng đá chuẩn bị sẵn đánh đập các nạn nhân và uy hiếp chiếm đoạt 3 cây thuốc lá điện tử cùng hơn 1 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Hòa nhanh chóng điều tra truy xét và bắt giữ toàn bộ nhóm côn đồ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

NGUYỄN VƯƠNG