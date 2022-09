4 dự án cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ, Bộ trưởng GTVT yêu cầu "trảm" nhà thầu yếu kém

“Với một số nhà thầu yếu, sau 3 lần nhắc nhở không có tiến triển, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo cắt chuyển khối lượng cho các nhà thầu đảm bảo về máy móc, thiết bị và nguồn vốn thi công. Do vậy đến thời điểm này cơ bản khó khăn đã được giải quyết”, đại diện Ban Quản lý dự án đường HCM cho biết.

Đại diện Ban quản lý dự án đường HCM cho biết, đến nay tiến độ dự án đã đạt trên 94%, so với kế hoạch, dự án có độ trễ. Nguyên nhân là do các nhà thầu gặp khó khăn về giá từ đầu năm ngoái đến nay, một số nhà thầu thi công chậm đã làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Ngoài ra, thời tiết ở khu vực miền Trung một số thời điểm mưa kéo dài củng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

So với tiến độ ban đầu thì dự án đang bị chậm khoảng 2% so với kế hoạch. Nguyên nhân tiến độ dự án bị chậm là là do gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp nền đường; năng lực tài chính của một số nhà thầu bị thiếu hụt, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong giai đoạn giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động. Thêm vào đó là dịch bệnh Covid-19 khiến việc huy động máy móc tiệt bị của các nhà thầu bị hạn chế.

Ngoài ra, thời tiết cũng gặp bất lợi do địa bàn tỉnh Bình Thuận mưa nhiều khiến dự án phải dừng thi công.

Hiện nay, cả 4/4 gói thầu dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA 7 thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các nhà thầu cũng cam kết bổ sung nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022 và đưa vào khai thác sử dụng đầu năm 2023.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Thuận là 47 km, còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án khởi công tháng 9/2020, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Theo thiết kế, chiều rộng mặt đường hơn 32m, quy mô 6 làn xe, vận tốc 120 km/h.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, trong 2 năm thi công dự án cao tốc này đã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19, bão giá vật liệu. Thời gian qua thời tiết bất lợi cũng tác động đến tiến độ thi công ngoài công trường.

Đến nay, toàn tuyến cơ bản đã liền mạch, một số đoạn đã được thảm nhựa. Dự án đã đạt gần 60% khối lượng, còn lại chủ yếu là thi công mặt đường, bê tông nhựa. Hiện nay, các nhà thầu bố trí tăng ca, tập trung thi công đối với các hạng mục ít bị ảnh hưởng của thời tiết như đúc cấu kiện bê tông, hệ thống an toàn giao thông.