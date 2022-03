4 điều lượm lặt sau trận Real thua Barca tan tác ở Siêu kinh điển

Barca thắng Siêu kinh điển sau 3 năm, hướng đến vị trí thứ 2

Chiến thắng đầu tiên tại El Clasico của Barça sau 3 năm (kể từ tháng 3 năm 2019). Real Madrid qua đó trở thành đội bóng thứ 6 thủng lưới 4 bàn trước Barça tính từ tháng 02 năm nay: Atletico Madrid, Valencia, Napoli, Athletic Bilbao và Osasuna.

Barcelona vẫn kém Real đến 12 điểm (54 so với 66), và rất khó san bằng cách biệt trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, chiến thắng trận El Classico mang đến liều “vắc xin tinh thần” vô giá cho đội bóng của Xavi và mở ra cơ hội chiếm vị trí thứ 2 của Sevilla.

Barca thắng trận Siêu kinh điển đầu tiên sau 3 năm.

Do Sevilla để cho Real Sociedad cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà ở vòng 29, Barca tuy vẫn xếp thứ 3 nhưng bây giờ họ chỉ còn kém Sevilla số điểm tương đương với 1 trận thắng (54 so với 57). Điều này đồng nghĩa với việc nếu thắng trận đá bù (Barca mới đá 28 trận), đội bóng của HLV Xavi với ưu thế về hiệu số bàn thắng bại (+27 so với +21) sẽ vượt qua Sevilla để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH.

Ancelotti nhận lỗi, Xavi ngạc nhiên vì thắng dễ

HLV Ancelotti của Real không giấu nổi sự thất vọng về trận thua đậm ngay trên sân nhà: "Tôi nói với các cầu thủ rằng trận thua này là lỗi của tôi. Chúng ta thẳng thắn như vậy. Không thể nhận ra đó là Real nữa. Mọi thứ đã diễn ra không như mường tượng. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu rất tệ. Tôi không hiểu vì sao lại vậy nhưng tôi không muốn mổ xẻ thêm nữa. Tôi không muốn bào chữa. Chúng tôi cần thời gian để tập trung cho hai tháng cuối mùa giải để giành các danh hiệu”.