4 điều cấm kỵ khi uống sữa gây hại cho sức khỏe nhưng hầu hết chúng ta đều mắc phải

Sữa chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng đồng thời cũng chứa nhiều hoạt chất khiến cơ thể mệt mỏi, trấn an tinh thần. Do đó, nếu uống lúc đói sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ. Đồng thời lúc đói dạ dày co bóp mạnh, sữa sẽ bị đẩy xuống ruột do chưa tiêu hóa hết gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc và lâu dài dễ gây bệnh dạ dày.

Mặt khác, uống sữa trong khi bụng rỗng sẽ tạo cảm giác “giả no”, khiến cho bạn không muốn ăn tiếp hoặc ăn không ngon miệng, dạ dày rơi vào trạng thái trống rỗng, dễ sinh bệnh. Chưa kể 1 số người tiêu hóa kém có thể bị đau bụng, thậm chí là ngộ độc nếu uống sữa với chiếc bụng rỗng.

2. Uống thuốc chung với sữa

Các chất dinh dưỡng như protein và canxi có trong sữa có thể kết hợp với một số ion kim loại trong thuốc gây ảnh hưởng đến việc giải phóng tác dụng của thuốc và ngộ độc.