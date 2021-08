4 điểm khác biệt trong lần 'tái sinh' so thành công vang dội của 'Suicide Squad'

Mặc dù kiếm được đến 750 triệu đô doanh thu phòng vé cho Suicide Squad năm 2016, đạo diễn David Ayer không tiếp tục sát cánh cùng DC trong phần hậu truyện. James Gunn – nhà làm phim từng thành công với Guardians of the Galaxy – là người được chọn mặt gửi vàng lần này. Vị đạo diễn kiêm biên kịch đã thổi một luồng gió mới vào bom tấn siêu anh hùng, với việc đem đến một câu chuyện hài hước, táo bạo và điên rồ nhất trên màn ảnh DC từ trước tới giờ.

Là phần phim độc lập với Suicide Squad ra mắt năm 2016, The Suicide Squad đem tới những khác biệt đầy mới mẻ trong đội hình những siêu ác nhân có một không hai. Cùng xem so với người tiền nhiệm 5 năm trước, phần phim của đạo diễn James Gunn thay đổi như thế nào?

The Suicide Squad nhận được vô số lời khen ngợi từ phía khán giả lẫn giới phê bình. Trang Rotten Tomatoes chấm 91% “tươi”, số điểm rất cao cho một tác phẩm siêu anh hùng giải trí. Tờ News.com.au viết: “Phim của Gunn cực kỳ hoang dã, loạn trí một cách thú vị và bạo lực máu me”, trong khi The Guardian cho rằng “sự tự tin tuyệt đối trong hỗn loạn của The Suicide Squad đã tạo nên những cảnh vô tiền khoáng hậu”. James Gunn sẽ tiếp tục gắn bó với DC trong các dự án tiếp theo mà gần nhất là phần phim riêng về Peacemaker do John Cena thủ vai, dự kiến ra mắt tháng 1/2022.

Sự thay đổi trong hàng ngũ Task Force X

The Suicide Squad chào đón sự trở lại của Margot Robbie trong vai Harley Quinn, Rick Flag của Joel Kinnaman hay Amanda Waller do Viola Davis thủ vai. Tuy nhiên, khán giả cũng nhận ra một số nhân vật quan trọng trong phần phim 2016 vắng mặt, ví dụ như như Deadshot (Will Smith) hay Joker (Jared Leto).

Đổi lại, The Suicide Squad góp vui bằng dàn tội phạm siêu năng lực cực kỳ quái dị. Từ một con chồn (do em trai James Gunn là Sean Gunn thủ vai), một con quái vật nửa người tên King Shark siêu dễ thương nhưng lại thích ăn thịt người, cho đến một cô gái điều khiển chuột, một thanh niên biết tháo rời tay. Vị trí của Deadshot được trao cho Bloodsport – một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm do Idris Elba thủ vai. Trong khi đó, sự độc lập của Harley Quinn cho thấy cô nàng không cần một hoàng tử nào của đời mình để sống hạnh phúc vui vẻ.

Tất cả những thay đổi trên đem đến một đội hình cảm tử cực kỳ náo loạn và hài hước như những gì khán giả sẽ được thấy trên phim. Chứng kiến John Cena và Idris Elba cà khịa nhau trên màn ảnh thực sự là món quà vô giá mà James Gunn đem đến cho người hâm mộ. Không chỉ thế, những cái tên đông đảo chỉ khiến cho cốt truyện của The Suicide Squad thêm mười phần bất ngờ vì ngay cả những nhân vật quan trọng của phần một sang tới phần này lại có số phận “hên xui” vô cùng. Hãy bám chặt vào ghế và chờ đợi những cú “plot twist” bàng hoàng từ bộ phim nhé!

Tác phẩm mác R đúng nghĩa