4 dấu hiệu nốt ruồi đang biến đổi thành ung thư

Đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông Đỗ Văn Hữu (Thường Tín, Hà Nội) bất ngờ khi bác sĩ thông báo ông bị ung thư da. Theo ông Hữu, ông có một nốt ruồi ở gần đường sống mũi. Ba năm nay nốt ruồi này bắt đầu phát triển và từ màu đen sang thành màu nâu đỏ.

Ban đầu nốt ruồi có gây ngứa, ông cho rằng nó phát triển to hơn là do ông gãi, tróc da nên nhiễm trùng và phát triển to hơn. Nốt ruồi cứ lớn dần dần, gần đây con ông mới cho đi kiểm tra.

Vừa khám lâm sàng bác sĩ nghi ngờ ung thư da nên cho kiểm tra sinh thiết giải phẫu bệnh. Kết quả chẩn đoán ung thư da.

Theo bác sĩ Hà Vũ Thành – Bệnh viện K Trung ương các nốt ruồi là nốt tự nhiên trên cơ thể nhưng cũng có nguy cơ thành ác tính.

Nốt ruồi là các hạt màu từ thịt, sẩn, nốt sần là các tổ của tế bào hắc tố. Nốt ruồi phát triển trên tất cả cơ thể mọi người và nó có khả năng loạn sản chuyển thành ác tính.