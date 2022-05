4 dấu hiệu cảnh báo bệnh với người thích ăn gỏi cá

Một bệnh nhân từng cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện do trong đường mật nhiễm sán lá gan, số lượng ước tính lên tới hàng ngàn con.

Triệu chứng lâm sàng



Theo Bộ Y tế, tuỳ thuộc vào thời gian mắc bệnh và cường độ nhiễm cũng như các yếu tố ảnh hưởng mà các biểu hiện lâm sàng điển hình hay không điển hình. Đa số trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng lâm sàng hoặc có một số triệu chứng như:



- Rối loạn tiêu hóa: phân sống, đầy bụng, khó tiêu, ậm ạch, ăn nhiều mỡ đau tăng lên.



- Mệt mỏi, chán ăn, gầy sút.



- Đau tức hạ sườn phải và vùng gan, xuất hiện khi lao động nặng, đi lại hoặc khi sức khỏe giảm sút. Đôi khi có cơn đau gan điển hình và kèm theo vàng da, nước tiểu vàng, xuất hiện từng đợt, một số trường hợp bị sạm da.



- Gan có thể sưng to dưới bờ sườn, mềm, mặt nhẵn và tiến triển chậm, lúc này có thể đau điểm túi mật.



Các thể bệnh như sau:



- Thể nhẹ: Giai đoạn đầu, đa số không có triệu chứng điển hình, đôi khi có rối loạn tiêu hoá.



- Thể trung bình: Tương ứng giai đoạn toàn phát người bệnh xuất hiện các triệu chứng sau:



Toàn thân: Mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, giảm cân.



Đau bụng: Thường đau ở vùng thượng vị, hạ sườn phải hoặc cả hai, đau tăng khi lao động nặng, đi lại, có thể có cơn đau gan điển hình, đau bụng có thể kèm theo tiêu chảy.



Rối loạn tiêu hóa: Phân sống, đầy bụng, khó tiêu, ậm ạch.



Vàng da, nước tiểu vàng, xuất hiện từng đợt, một số trường hợp có xạm da. Khám gan to dưới bờ sườn, ấn mềm, lúc này có thể có điểm đau túi mật.



- Thể nặng:



Giai đoạn cuối bệnh nhân càng ăn kém, gầy yếu, sụt cân, giảm sức lao động. Phần lớn người bị bệnh sán lá gan có xơ gan ở nhiều mức độ khác nhau do sán kích thích tăng sinh tổ chức xơ lan toả, đường mật dày lên, kém đàn hồi, có thể bị tắc. Những trường hợp không điều trị có thể dẫn đến xơ gan, cổ trướng và bệnh có liên quan đến ung thư biểu mô đường mật gây tử vong.



Trong hướng dẫn này, Bộ Y tế cũng nêu ra trường hợp bệnh nghi ngờ là những người đã từng ăn gỏi cá, ăn cá sống, cá chưa nấu chín, cá muối, cá ướp giấm, cá khô, cá hun khói hoặc sống trong vùng có thói quen ăn gỏi cá. Có triệu chứng lâm sàng nghĩ tới bệnh sán lá gan nhỏ.



Trường hợp bệnh xác định là ca bệnh nghi ngờ có các xét nghiệm sau:



- Tìm thấy trứng sán lá gan nhỏ trong phân hoặc dịch tá tràng.



- Xét nghiệm miễn dịch dương tính với kháng nguyên hoặc kháng thể của sán lá gan nhỏ.



Điều trị.



Bộ y tế cũng nêu nguyên tắc điều trị của bệnh:



- Điều trị bằng thuốc đặc hiệu để diệt sán lá gan nhỏ.



- Điều trị triệu chứng bằng các thuốc kháng histamin, giảm đau... Dùng thuốc lợi mật, nhuận tràng trước và sau điều trị thuốc đặc hiệu.



- Những bệnh nhân có bệnh nền kèm theo, phải kết hợp theo dõi điều trị.



- Nâng cao thể trạng.



- Bệnh nhân tái khám sau điều trị 1 tháng để đánh giá hiệu quả điều trị.



- Nếu bệnh nhân còn nhiễm bệnh sán lá gan nhỏ thì tiếp tục điều trị nhắc lại liệu trình điều trị.



Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo, người dân không ăn gỏi cá và các loại thực phẩm chế biến từ cá chưa nấu chín. Người dân không dùng phân người nuôi cá, không phóng uế xuống các nguồn nước đồng thời định kỳ tẩy sán cho chó, mèo, lợn.