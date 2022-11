4 đặc điểm của trái cây dù giảm giá siêu rẻ cũng không nên mua

Trái cây có bề ngoài khác thường

Hình dạng mỗi loại trái cây thường không theo một quy luật nào cả, đôi khi có một số loại sẽ phát triển to hơn so với hình dáng thông thường. Nhưng nếu bạn nhận thấy quá nhiều quả có bề ngoài dị dạng, khác thường thì nên đặc biệt chú ý.

Hầu hết các loại trái cây bị biến dạng là do thay đổi gen, sắc tố, môi trường trồng trọt... và thậm chí chúng còn có thể chứa chì, thủy ngân. Đó cũng là lý do vì sao bề ngoài của những loại trái cây này to bất thường hơn và thường được người bán rao với mức giá rẻ.

Tốt nhất, bạn cần né ngay loại trái cây này chứ đừng cố mua về ăn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình.

Trái cây có bề mặt sáng, nhẵn mịn