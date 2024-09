4 cung hoàng đạo tùy hứng, nông nổi khiến bản thân hay gặp rắc rối

Những cung Hoàng đạo này dễ phạm phải sai lầm và có thể làm mất lòng người khác chỉ vì sự tùy hứng của mình. Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Những người sinh ra dưới cung hoàng đạo Nhân Mã là tuýp người phóng khoáng, thích tự do. Dù không phải người bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng họ lại khá bốc đồng, đôi lúc tùy hứng và còn khá vụng về. Chòm sao này giống như một con ngựa hoang không muốn bị người khác kìm hãm, họ phi nước đại trên những cánh đồng rộng lớn và thích sống một cuộc sống tự do và không bị gò bó. Suy nghĩ của cung hoàng đạo này rất đơn giản, giống như một đứa trẻ mãi không chịu lớn, thích hành động theo ý của mình. Nếu may mắn, cuộc đời họ suôn sẻ ngay từ khi sinh ra, đi đến đâu cũng có người nhắc nhở và hỗ trợ, thậm chí sửa sai thay họ. Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn. Nhân Mã không tự nhận ra những tật xấu của mình để sửa đổi, dần dà sẽ gây ra không ít rắc rối cho bản thân. Những người sinh ra dưới cung hoàng đạo Nhân Mã là tuýp người phóng khoáng, thích tự do. Ảnh minh hoạ Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Chắc chắn là phải kể đến Bạch Dương khi nói đến kiểu người nóng vội, nông nổi rồi. Cung hoàng đạo này thuộc tuýp người ít khi suy nghĩ trước khi hành động, thậm chí là chẳng nghĩ gì mà làm luôn. Họ thường hành động theo bản năng và cảm tính, không suy nghĩ trước sau, thiệt hơn mà cứ thế "cắm đầu cắm cổ" vào làm. Bất chấp tất cả, chẳng thèm quan tâm đến hậu quả, nên đôi khi Bạch Dương phải chịu những "cú shock" khá lớn cho những gì mình đã làm. Bởi quá nóng vội và nông nổi nên Bạch Dương dễ phạm phải sai lầm và có thể làm mất lòng người khác. Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Thiên Bình có ưu điểm là nhiệt tình và thân thiện, tuy nhiên khuyết điểm là thiếu kiên nhẫn và rất dễ hành động bốc đồng mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Trong cuộc sống, chòm sao này là người thẳng thắn, nhân hậu nhưng tính tình hơi dễ cáu gắt, một khi không hợp ý là họ sẽ nổi giận đùng đùng, thậm chí còn sẵn sàng tranh cãi, xô xát với người khác chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Kết hôn với một người như thế này chẳng khác nào ở bên cạnh một quả bom nổ chậm. Bạn không biết khi nào họ sẽ phát nổ để mà tránh. Những tật xấu trong tính cách đó của Thiên Bình chính là trở ngại không nhỏ của họ trong cuộc đời này. Thiên Bình có ưu điểm là nhiệt tình và thân thiện, tuy nhiên khuyết điểm là thiếu kiên nhẫn và rất dễ hành động bốc đồng mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Ảnh minh hoạ Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08) Sư Tử là những người vô cùng kiêu hãnh, họ luôn có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, không bao giờ tin mình làm sai, cũng tự động lờ đi tất cả những ý kiến đóng góp và can ngăn. Đối với bất kỳ việc gì, chỉ cần vừa nghĩ xong là họ bắt tay vào làm luôn mà chẳng thèm tham khảo qua ý kiến của ai khác. Chính bởi vậy, đến khi sự việc trở nên không như ý họ, hay kết quả không được tốt thì những người cung Sư Tử sẽ thường không biết cách xử lý, trở nên lúng túng và bị suy sụp một thời gian dài. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Gia đình và xã hội