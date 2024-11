4 cung hoàng đạo chỉ quan tâm đến bản thân, không cần biết cảm xúc người khác ra sao

Có những cung hoàng đạo luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên người khác, chỉ làm những điều mình muốn mà không quan tâm tới cảm nhận của bất kỳ ai. Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Chẳng lạ gì khi Bạch Dương nằm đầu top các cung hoàng đạo ít quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vốn dĩ là người vô tư, lại khá nóng nảy, tính cách có phần trẻ con ích kỉ, nên Bạch Dương hiếm khi chịu để ý đến cảm xúc của bạn bè hay người thân. Cừu thường xuyên chỉ quan tâm đến tâm trạng của mình mà chẳng mấy khi để ý đến thái độ của những người còn lại. Tệ hơn nữa, khi đối phương đang chuẩn bị kể lể than vãn thì cậu ta lại bỏ đi hoặc hướng người đó đến một câu chuyện khác mà Bạch Dương thấy vui hơn.

Bạch Dương thường xuyên chỉ quan tâm đến tâm trạng của mình mà chẳng mấy khi để ý đến thái độ của những người còn lại. Ảnh minh họa Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/01) Tuy Ma Kết là những người vô cùng trách nhiệm và đáng tin cậy, nhưng trong những tình huống buộc phải lựa chọn, chắc chắn họ sẽ chọn bản thân mình chứ không bao giờ đặt người khác lên trên. Là những người vô cùng tham vọng, Ma Kết sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của bản thân. Nói như vậy, có nghĩa là họ chấp nhận hy sinh những mối quan hệ quan trọng, tình bạn, tình yêu thậm chí tình thân chỉ để giành được thành công. Dù rất đau lòng nhưng nếu phải đánh đổi, chắc chắn họ sẽ chọn lợi ích của bản thân. Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Người thuộc cung Song Tử luôn ứng xử như thể cả thế giới này là của họ ấy, cho dù đang ở trong một vị thế hoàn cảnh không được yêu thích và ủng hộ lắm. Trong cuộc sống, chòm sao này hành động theo cảm tính và ít khi nghĩ tới cảm xúc của người khác. Nếu cảm thấy không có lợi cho mình, họ không bao giờ động tay vào bởi cho rằng công sức và thời gian bỏ ra sẽ vô bổ.

Người thuộc cung Song Tử luôn ứng xử như thể cả thế giới này là của họ. Ảnh minh họa Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Nhân Mã vốn dĩ đã luôn là một đứa trẻ con, thích tự do, ưa bay nhảy và chẳng quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Có thể nói Nhân Mã là người vô tâm vô tình cũng chẳng sai. Nếu chẳng may cậu ấy có làm điều gì có lỗi với đối phương, thì Nhân Mã cũng sẽ kiếm cớ để đẩy trách nhiệm hoặc "lờ lớ lơ" như chẳng hề hay biết. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi