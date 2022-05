4 cung đường không thể bỏ qua khi đến Hà Giang

Từ Yên Minh đến Đồng Văn

Ngắm cung đường chữ M, Mậu Duệ

Hành trình trên cung đường này đầy ắp những quanh co, lên xuống, du khách ngỡ ngàng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Cung đường tầm 80km với những khúc cua tay áo uốn lượn, những con đường ngoằn ngoèo vắt lưng chừng núi, nhưng qua cảm giác "say xe" đó, du khách sẽ được ngắm những con đường chữ M khúc khuỷu, quanh co... Cảnh đẹp đến mức du khách cảm thấy xứng đáng với hành trình gian nan đã trải qua.

Trên cung đường này, khách còn tha hồ ngắm những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương truyền thống, hàng rào đá bao quanh... đặc biệt bất ngờ trước kỹ năng canh tác hốc đá, người dân có thể tận dụng bất kỳ mẩu đất trống nào trên hốc đá để trồng ngô.

Điểm check-in Lủng Hồ là điểm tham quan mới vừa được tỉnh Hà Giang xây dựng lại phục vụ du khách

Lủng Hồ là điểm check-in mà du khách không thể bỏ qua trên hành trình này. Từ Lủng Hồ, du khách có thể bao quát tầm mắt, ngắm trọn thung lũng của người dân địa phương, những bản làng nhỏ xinh, nép mình bên dãy núi hùng vĩ.